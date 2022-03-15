Новосибирск, 15 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 15 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 1974 пациента, в том числе 46 детей. Днём ранее — 1997 пациентов, в том числе 29 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было зарегистрировано 613 случаев заражения коронавирусом (за всё время — 245 990 случаев), выздоровел 1081 человек (всего — 224 482 человека), скончались 12 пациентов (всего — 5194 пациента).

В реанимации на сегодняшний день находятся 215 человек, на ИВЛ — 27 пациентов.