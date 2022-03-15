Москва, 15 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Росси») в связи с уходом из России цифровых компаний предлагает продумать систему защитных мер пользователей цифровых платформ и сервисов.

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«На будущее стоит сделать выводы, и к цифровым компаниям применить нормы как для соцсетей (если вы помните, всех их обязали хранить данные российских пользователей в России). Критерием можно сделать выручку, например. Или количество пользователей в стране», — рассуждает Неверов в телеграм-канале.

Парламентарий также видит перспективность исков в связи с уходом цифровых сервисов из России на фоне санкций.

«Зачастую подписки и договоры об оказании услуг разрываются досрочно без какой-либо компенсации, более того, блокируется доступ к данным пользователей, которые по всем законам и соглашениям являются их личной собственностью», — указал Неверов.

Нынешняя ситуация бьет по геймерам, киберспортсменам, которые лишаются возможности тренироваться и участвовать в соревнованиях, по всем, кто использовал в работе и жизни облачные сервисы, программное обеспечение, пользовался подписками на зарубежные мультимедийные платформы.

«Так что коллективные иски пользователей, в том числе, в международных судах, имеют хорошую перспективу, если следовать действительно нормам права», — указал депутат Госдумы.