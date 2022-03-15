Кёльн, Германия, 15 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Список новых ограничительных мер против российской авиации из-за спецоперации ВС России по денацификации Украины обнародовало 15 марта Европейское агентство по авиабезопасности (EASA).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) опубликовало подробности реализации в авиационной отрасли ограничительных мер, введенных Европейским союзом против России…», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что EASA приняло решение отозвать сертификаты для российских воздушных судов, что фактически означает, что использование в Европе самолётов российского производства запрещено.

Кроме того, EASA отозвало сертификаты на тренажёры Airbus, на которых обучаются российские пилоты, а также сертификаты всех технических центров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаясине стал отвечать на вопрос о возможном введении санкций против Китая в случае, если Пекин окажет Москве поддержку в связи со спецоперацией на Украине.