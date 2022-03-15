Брянск, 15 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 1 227 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 марта в оперативном штабе региона. Госпитализирован 21 человек, зарегистрировано девять летальных исходов.

(сс) Максим Мишин. mos.ru Лаборатория, где проводят исследование анализов на COVID-19

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С начала пандемии COVID-19 подтверждён у 153 236 жителей Брянской области. Выздоровели 134 259 человек. Лаборатории в общей сложности провели 1 617 384 исследования на коронавирус.

Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3 631 пациента.