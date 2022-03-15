Москва, 15 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Член Совфеда Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за незаконные валютные операции, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

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"Что касается ужесточения ответственности за незаконные валютные операции, думаю, этот вопрос может встать в ближайшее время», — сказала Ковитиди РИА Новости.

Вместе с тем вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв сообщил, что вопрос об ответственности за продажу и покупку валюты с рук не обсуждается.

«Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии», — подчеркнул сенатор.

В то же время, по данным СМИ, из-за роста курса доллара и евро и в связи с ограничениями по получению валюты в банках возник теневой валютный рынок.