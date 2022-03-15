Симферополь, 15 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Импульс к динамичному развитию ряда отраслей агропромышленного сектора экономики Республики Крым даст запуск Северо-Крымского канала. Об этом заявила 15 марта врио министра сельского хозяйства региона Алиме Зарединова. В частности, в регионе ожидают увеличения производства овощей, возрождения рисоводства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

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«После запуска Северо-Крымского канала аграрии смогут возродить посевы влагозависимых культур, ранее успешно возделываемых в регионе, как кукуруза, соя, рис. Значительно увеличится производство овощей открытого грунта. Урожайность основных влагозависимых культур на орошении в 2013 году составляла: 24,3 ц/га сои, более 89 ц/га кукурузы на зерно, почти 60 ц/га риса», — приводит пресс-служба правительства Крыма слова Зарединовой.

Также, отмечает руководитель минсельхоза, открытие Северо-Крымского канала позволит развиваться рыбной отрасли на севере Крыма — регион получит возможность восстановления до шести тысяч гектаров трудового фонда, наладится производство рыбной продукции и рыбопосадочного материала. Также запуск воды по каналу позволит наращивать производство кормов и развивать животноводство.

При этом, отметила врио министра, перекрытие Украиной Северо-Крымского канала не стало критичным для регионального АПК — за 2021 год посевная площадь в Республике Крым по отношению к 2013 году увеличена на 4,4% до 788 тысяч гектаров, валовый сбор зерновых и зернобобовых в 2021 году составил 1433 тысячи тонн, что в 1,8 раза больше, чем в 2013 году. Площадь плодово-ягодных насаждений в Республике Крым в 2021 году составила 16,7 тыс. гектаров, что на 36% больше уровня 2013 года. На 11% к 2013 году увеличена площадь виноградников, а валовый сбор винограда вырос на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие разрушили дамбу, которой украинские националисты перекрыли поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Пока канал не запущен официально, но вода в него поступает самотёком.