Симферополь, 15 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Республике Крым госпитализированы за последние сутки 57 пациентов с коронавирусом, сообщили 15 марта в региональном оперативном штабе. Накануне, 14 марта, сообщалось о 76 госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Подтверждено на территории Крыма за последние сутки 422 новых случая заражения — на 236 случаев меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 653 человека. За тот же период зарегистрирована смерть семи пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 172 138 случаев заражения коронавирусом, в больницах за всё время прошли лечение 57 044 человека. Выздоровевшими признаны 162 215 пациентов. Скончались от осложнение на фоне коронавируса 4 992 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни российские регионы массово снимают ранее введённые коронавирусные ограничения. Так, 14 марта в Москве отменили масочный режим, который действовал почти два года.