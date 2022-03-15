Перт, Австралия, 15 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Десятки тысяч бесплатных экспресс-тестов на антигены к коронавирусу будут бесплатно переданы жителям Западной Австралии. Об этом 15 марта объявил премьер-министр штата Марк Макгоуэн, передает телеканал Nine News.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

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Макгоуэн подтвердил данную информацию на странице в соцсети Twitter, отметив, что бесплатные тесты на антитела будут раздаваться, чтобы компенсировать возросшие доходы граждан на бензин.

«Нет никаких сомнений в том, что цены на бензин влияют на стоимость жизни в Западной Австралии, и мы хотим убедиться, что это не мешает домохозяйствам Западной Австралии получить доступ к легкодоступным и приемлемым по себестоимости тесты на COVID-19», — написал Макгоуэн.

Ранее правительство Западной Австралии раздало домохозяйствам по пять бесплатных тестов. Теперь семьи получат на руки еще десять.