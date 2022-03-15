Москва, 15 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает вести расширение поставок продукции из-за рубежа, и потому нет смысла запасться ими впрок. Об этом 15 марта заявил заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, ее слова приводит пресс-служба вице-премьера.

Government.ru Виктория Абрамченко

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"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя. Но не стоит подогревать искусственный спрос закупками «впрок», — сказала она.

Также Абрамченко подчеркнула, что в настоящее время в условиях антироссийских санкций нет никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента.

«Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», — добавила вице-премьер.

При этом она отметила, что западные антироссийские санкции не станут причиной изоляции агропромышленного рынка РФ, так как мир не ограничивается Западом, а Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками.

Кроме того, Абрамченко уточнила, что в течение последних полутора месяцев Россельхознадзор дал разрешения на ввоз в Россию продовольственной продукции более чем 140 предприятиям других стран, включая Турцию, Индию, Китай, Белоруссию, Азербайджан, Киргизию и Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны был введён в России.