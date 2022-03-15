Канберра, 15 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Международные круизные лайнеры, наконец, смогут вернуться в воды Австралии после более чем двухлетнего запрета на осуществление туров из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно 15 марта после официального снятия запрета федеральным правительством страны, передает телеканал Nine News.

Ivan T Круизное судно

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Власти постановили, что запрет на осуществление круизной деятельности будет снят 17 апреля. Представители отрасли уже приветствовали эту новость, поскольку в круизном бизнесе работало более 18 000 человек до пандемии, а экономике Австралии каждый год она приносит до 10 миллиардов долларов.

Обязательным условием при покупке билетов станет вакцинация от COVID-19 и сдача теста на наличие коронавирусной инфекции.

«На основании медицинских рекомендаций и с согласия Национального кабинета министров отмена запрета на круизы сочетается с открытием международной границы Австралии и показывает, что мы успешно справились с экстренным реагированием Австралии на пандемию», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Австралии Грег Хант.