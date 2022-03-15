Тирасполь, 15 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В ходе 98 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 43 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 109 728 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 106 129 человек, в том числе за последние сутки — 81.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2151 смерть пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 587 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 117 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 571 человека. Зафиксировали две смерти среди пациентов с COVID-19.