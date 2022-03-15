Томск, 15 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился начать подготовку к открытию уличных ярмарок. По его словам, снятие антиковидных ограничений уже «не за горами», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Дьячков ИА REGNUM Ярмарка

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Глава региона отметил, что ярмарок заждались как фермеры, так и покупатели, призвав возродить девиз, «покупайте томское».

«Кроме того, ярмарки позволят держать в тонусе торговые сети, потому что конкуренция — двигатель прогресса. В конечном счете, должны выиграть и покупатели, и производители», — подчеркнул он.

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