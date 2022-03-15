Душанбе, 15 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Правительство Таджикистана и Всемирный банк подписали соглашение о выделении гранта в размере 25 миллионов долларов для закупки и поставки вакцин от COVID-19. Об этом 15 марта сообщает «Азия Плюс».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

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По данным журналистов, документ подписан 15 марта в Душанбе министром финансов Таджикистана Файзиддином Каххорзода и постпредом Всемирного банка Озан Севимли.

«Данная безвозмездная помощь является дополнительным финансированием проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Таджикистане», — говорится в публикации.

Отмечается, что проект реализуется с 2020 года, в его рамках поддерживаются усилия по реагированию на медицинские, социальные и экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса.