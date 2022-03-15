Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Санкт-Петербург преодолел пятую волну коронавирусной инфекции, уровень госпитализаций находится на минимальном уровне, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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По словам чиновника, недельный уровень госпитализаций с COVID-19, по итогам предыдущей недели, находится на минимальном уровне, даже ниже, чем после первой и второй волн.

«Поэтому у нас есть все основания говорить, что пятая волна завершилась», — пояснил Лисовец.

Он уточнил, что в стационарах пока находятся около 2,7 тыс. пациентов, свободны 1,4 тыс. ковидных коек. В ближайшее время часть свободного коечного фонда будет возвращена к плановой работе.

Например, к концу текущей неделе вернется к привычной работе городская многопрофильная больница №2, а в ближайшем будущем — Александровская больница, больница №38. Городские власти будут поддерживать свободный коечный фонд на уровне 20%.

Напомним, масочный режим в Петербурге пока сохраняется.