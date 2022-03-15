Пекин, 15 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. За украинским кризисом стоит усиление многолетних накопленных противоречий в европейской безопасности. Об этом в ходе телефонного разговора с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Fuzzy Gerdes Флаг Китая

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Он подчеркнул, что для достижения долгосрочной стабильности в Европе Европейскому союзу, НАТО и России «необходимо вступить в равноправный диалог и создать сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности».

«В нынешней ситуации мы должны дорожить мирной и стабильной ситуацией в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая, добавив, что «нельзя допускать, чтобы в регионе возникали конфронтации, а малые и средние страны нельзя использовать в качестве инструмента для противостояния между крупными и средними странами».

Ван И также указал, что односторонние санкции Запада против России только ухудшат обстановку на Украине.

«Односторонние санкции только усложнят ситуацию и усилят конфликты», — сказал глава МИД КНР.

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Он добавил, что Китай готов сотрудничать с Индонезией, чтобы продолжать прилагать усилия по установлению мира и продвижению переговоров между Москвой и Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что обвинения Вашингтона в адрес властей Китая в бездействии в ситуации с кризисом вокруг Украины являются попыткой уйти от собственной ответственности за этот кризис.

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