Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжает действовать обязанность ношения масок в общественных местах и всех местах скопления людей. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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Эпидемическая ситуация улучшается в городе с каждым днём. Показатель выявляемости вируса среди населения сокращается, как и количество людей, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении.

Однако ситуация пока не позволяет отменить в Петербурге необходимость использования средств индивидуальной защиты, как это сделал для столицы мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил петербуржцам о том, что такое ограничение всё ещё действует в городе, и его придется соблюдать.

Отметим, статистика смертности от ковида за последние дни в Петербурге повторяет показатели сентября 2021 года, а количество госпитализаций за сутки составляет столько же, сколько было на начало января 2022 года.