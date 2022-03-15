Лондон, 15 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. У стран Запада будут трудные времена из-за отказа от энергоносителей из России и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом 14 марта написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей авторской статье на сайте газеты Daily Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

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"Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом будет для мира тяжелым», — отметил он.

Также глава британского правительства добавил, что считает такой переход возможным, так как западные страны, по его мнению, могут увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и вести весь мир «к углеродной нейтральности».

«Мы можем снизить непосильные счета, которые выставляются домохозяйствам и предприятиям по всей стране. И мы положим конец шантажу Кремля», — пояснил Джонсон.

Кроме того, он указал на то, что считает ошибкой Запада нормализацию отношений с Москвой после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, после чего были увеличены поставки российских нефти и газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало перечень ограничительных мер для Российской Федерации в сфере авиации в связи с проведением специальной военной операции России на Украине.