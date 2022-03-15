Астана, 15 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии в республике выявили 1 304 560 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 282 140 человек, в том числе 958 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 9797 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 899 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 648 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки таких случае не было.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 64 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 945 человек. Были выявлены два случая смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19.