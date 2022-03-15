Осло, 15 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Норвежская компания Equinor объявила о выходе из проектов в России и прекращении торговли российской нефтью.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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В компании рассказали, что не будут вступать в новые сделки, а также заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России. При этом обязательства по прежним контрактам компания намерена выполнить.

Ранее в Equinor приняли решение прекратить новые инвестиции в Российской Федерации. Согласно открытым источникам, внеоборотные активы компании в России на конец 2021 года составляли 1,2 млрд долларов.