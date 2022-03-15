Москва, 15 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Автопроизводитель из Китая Haval почти на 50% повысил цены на свои автомобили, которые производят на заводе в Туле. Об этом 15 марта сообщает газета «Коммерсант».

(сс) TuRbO_J Автомобили Haval

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Уточняется, что среди причин такого решения то, что компания на фоне ситуации с антироссийскими санкциями столкнулась со сложностями логистического характера и с дефицитом комплектующих.

Также отмечается, что такое резкое подорожание является редким в истории российского авторынка.

При этом добавляется, что, несмотря на сложности и подорожание автомобилей, завод Haval в Туле продолжает осуществлять сборку легковых машин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США полагает, что бензин будет расти в цене, и намерена предпринять меры для снижения цен.