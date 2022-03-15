Ташкент, 15 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Ташкент 14 марта было доставлено 1 999 530 доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Отмечается, что вакцина прибыла в рамках глобальной программы COVAX.

«Вакцина была безвозмездно предоставлена Узбекистану правительством США и доставлена Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество вакцин от COVID-19, переданной США Узбекистану, достигло 7,6 миллиона доз.