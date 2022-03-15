Кишинёв, 15 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ведёт работу над тем, чтобы восстановить поставки лекарств, нарушенные после начала Россией спецоперации по денацификации Украины. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства заявил на совещании премьер-министр ПМР Александр Мартынов.

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Он отметил, что в республике сделали запасы медикаментов в конце прошлого года. С возобновлением поставок лекарств есть сложности, но их планируется решить в скором времени.

«Сейчас мы в первую очередь работаем над обеспечением такими препаратами, которые лечат пациентов от онкологии, от сахарного диабета и над всей остальной линейкой», — сказал Мартынов.

Стоит отметить, что в Приднестровье ранее ввели ограничение на продажу продуктов в магазинах. Как сказал глава ПМР Вадим Красносельский, это необходимо, так как возник «ажиотаж среди населения».