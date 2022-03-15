Москва, 15 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В России в условиях западных санкций и импортозамещения в ближайшие годы на рынке труда будут крайне востребованы специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства и логистики, сообщает RT со ссылкой на экспертов Университета 2035

Сотрудничество в цифровой сфере

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Также в будущем на российском рынке труда будут необходимы специалисты в сфере строительства, радиоэлектроники, медицины и фармацевтики.

Кроме того, по мнению экспертов, России в условиях санкций наиболее перспективными для развития карьеры и переквалификации станут отрасли, важные для построения технологического суверенитета страны.

То есть будут нужны технологии и решения, позволяющие России не зависеть от зарубежных продуктов.

ИА REGNUM ранее сообщало, Медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы — эти профессии стали наиболее востребованными в 2021 году.

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