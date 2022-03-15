От коронавируса привилось 70% взрослого населения Новосибирской области
Новосибирск, 15 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области от коронавируса однократно вакцинирован 1 581 161 человек. Завершили вакцинацию 1 515 154 новосибирца — 70% населения, сообщили в новосибирском министерстве здравоохранения.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вакцинация от коронавируса
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По официальным данным, Новосибирская область получила уже 2 117 355 комплектов вакцин от коронавируса.
На сегодняшний день на территории региона развернут 91 пункт вакцинации и 28 мобильных пунктов в торговых центрах и других общественных местах.