В Белом доме заявили, что не обсуждают импорт нефти из Венесуэлы
Вашингтон, 15 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Вашингтон не обсуждает с властями Венесуэлы возможность импорта нефти из Боливарианской Республики. Об этом 14 марта заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
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"В настоящее время такие разговоры не ведутся», — сказала она в ответ на вопрос о том, проводят ли США переговоры о поставках нефти из Венесуэлы.
При этом до того глава МИД Боливарианской Республики Феликс Пласенсиа заявил, власти Венесуэлы готовы сотрудничать с Вашингтоном по поставкам нефти.
Отметим, ранее президент США Джо Байден запретил импорт из России энергоносителей из-за спецоперации ВС РФ по денацификации Украины.