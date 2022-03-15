Вашингтон, 15 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Вашингтон не обсуждает с властями Венесуэлы возможность импорта нефти из Боливарианской Республики. Об этом 14 марта заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Whitehouse.gov Джен Псаки

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"В настоящее время такие разговоры не ведутся», — сказала она в ответ на вопрос о том, проводят ли США переговоры о поставках нефти из Венесуэлы.

При этом до того глава МИД Боливарианской Республики Феликс Пласенсиа заявил, власти Венесуэлы готовы сотрудничать с Вашингтоном по поставкам нефти.

Отметим, ранее президент США Джо Байден запретил импорт из России энергоносителей из-за спецоперации ВС РФ по денацификации Украины.