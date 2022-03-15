Москва, 15 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Новые варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС) рассматривает в настоящее время государственная корпорация «Роскосмос». Об этом 15 марта сообщил руководитель пресс-службы госкопорации Дмитрий Струговец.

МКС

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«Прорабатываются различные варианты дальнейшей эксплуатации российского сегмента Международной космической станции, в том числе в рамках складывающихся новых условий международной кооперации», — приводит его слова РИА Новости.

При этом он указал на то, что, как и на любой большой объект, на МКС влияют внешние, «внеотраслевые» обстоятельства, из-за чего расходы на обслуживание станции необходимо регулярно пересматривать.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что в зависимости от геополитической обстановки новая национальная российская орбитальная станция может приобрести военно-прикладной характер.