Сеул, 15 марта, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Южной Кореи располагают достаточным запасом деталей для продолжения эксплуатации стоящей на вооружении техники российского производства. Об этом со ссылкой на официального представителя минобороны Пу Сын Чхана 15 марта сообщает телеканал KBS.

(сс) Republic of Korea Armed Forces Солдат армии Южной Кореи

Пу Сын Чхан «Вооружённые силы на данный момент могут продолжать эксплуатацию вооружения российского производства благодаря запасённым деталям».

По словам чиновника, введённых Западом санкции против России вынудили власти республики проверить наличие необходимых запчастей непосредственно в стране, а также прорабатывать различные пути для решения этой проблемы в дальнейшем. В том числе — изучают возможность организации их производства в третьих странах.

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Как сообщало ИА REGNUM, партия«военных материалов нелетального характера» будет предоставлена в качестве помощи Украине правительством Южной Кореи.