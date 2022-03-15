Волноваха, ДНР, 15 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Пятеро грузинских боевиков, воющих в Донбассе получили контузии и ранения, сообщает 14 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Грузинские боевики принимали участие в боях за город Волноваху. Четеверо из них были контужены, а один получил несколько ранений. Об этом рассказал контуженный грузинский боевик Георгий Руситашвили. По словам Руситашвили, российские войска находятся в непосредственной близости от госпиталя, в котором пребывают грузинские боевики, и поэтому они готовы в любой момент эвакуироваться из госпиталя.

Сообщается, что большая часть грузинских боевиков сейчас находится в Киевской области.

Напомним, что боевики из Грузии принимают участие в боевых действиях на Украине с 2014 года.