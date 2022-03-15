Лондон, 15 марта, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Великобритания столкнулась с усугублением энергетического кризиса в стране из-за введенных против России санкций, сообщает газета The Daily Telegraph.

Клод Моне. Парламент в Лондоне. 1904

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Издание указывает, что Россия была одним из основных поставщиков древесных гранул в Великобританию, которые использовались для отопления. Пока британские компании не могут найти замену российским поставщикам этого товара.

В связи с этим, отмечает газета, Соединенное Королевство может столкнуться с ростом цен на отопление для владельцев котлов на биотопливе. При этом за прошедшие годы тысячи граждан Великобритании установили себе такие отопительные системы по правительственной программе.

Газета отмечает, что цены на древесные гранулы в Великобритании уже выросли на 25−40%. В настоящее время их стоимость составляет около 385 фунтов стерлингов за тонну. Также издание указывает, что аналогичные проблемы возникнут и у других предприятий в Европе из-за антироссийских санкций.