Канберра, 15 марта, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Решение отменить с 17 апреля запрет на заход и швартовку круизных лайнеров в портах Австралии приняло правительство страны. Об этом говорится в заявлении австралийского министра здравоохранения Грега Ханта, опубликованном 15 марта на сайте ведомства.

(сс) Laura Круизный лайнер

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Ограничение было введено 18 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Хант предупредил, что прием круизных лайнеров потребует задействования дополнительных мер безопасности. Так, все пассажиры и сотрудники судов, прибывающих в любой из штатов Австралии, должны иметь полную прививку от COVID-19.

Министр добавил, что ведение других норм будут определять региональные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля Колумбия разрешила пассажирам круизных лайнеров, прибывающих в страну, выходить на берег при наличии у них паспорта вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.