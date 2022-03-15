Хабаровск, 15 марта, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Тарифы на коммунальные услуги в первом полугодии 2022 года в Хабаровском крае останутся без изменений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

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Максимальный размер, на который за год может вырасти плата за коммунальные услуги для населения, ежегодно устанавливается на федеральном и региональном уровнях. В этом году стоимость коммунальных услуг в регионе, как и прежде, изменится только один раз — с 1 июля.

«Во втором полугодии тариф увеличится в пределах 3,8%. Все, что выше этого уровня, будет компенсировано из краевого бюджета. В 2022 году на эти цели предусмотрено 45,3 млн рублей», — пояснили специалисты по вопросам тарифного регулирования в сфере коммунального комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, любое увеличение тарифов управляющими компаниями на обслуживание жилья в Приморье незаконно, а те, кто повысил цены, понесут наказание.