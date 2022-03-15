Вашингтон, 15 марта, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Антироссийские санкции окажут на глобальную экономику гораздо большее воздействие, чем ситуация на Украине. Об этом 14 марта заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас, сообщает издание The Washington Post.

Franz Mahr (World Bank) Дэвид Малпас

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По его мнению, обстановка на Украине окажет на мировую экономическую систему «мгновенное краткосрочное воздействие», однако глобальная экономика сможет «смягчить удар» от такого процесса.

Мэлпас также полагает, что санкции против России приведут к «серьезным последствиям для российских граждан». По словам главы учреждения, населению РФ следует опасаться девальвации рубля. Он добавил, что Россия не сможет рассчитывать на помощь со стороны Всемирного банка до тех пор, пока российские военнослужащие находятся на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева не исключила, что РФ может столкнуться с дефолтом из-за новых санкций, которые были введены против Москвы из-за Киева.

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