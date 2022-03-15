Вашингтон, 15 марта, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан пытается установить контакт с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым для проведения переговоров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Агентство утверждает, что заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс заявил о якобы намерениях России применить химическое оружие на Украине. В связи с этим Салливан решил провести переговоры с Патрушевым, чтобы якобы отговорить секретаря российского Совета безопасности «от подобных действий». Утверждается, что пока переговоры не согласованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские нацисты готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы потом в этом обвинить Россию. По его словам, бандеровцы 9 марта завезли в населенный пункт Золочев под Харьковым около 80 тонн аммиака для этих целей.