Вашингтон, 15 марта, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Ситуацию вокруг конфликта Украины и России назвал аргументом для отказа от ископаемых видов топлива президент США Джозеф Байден в ходе выступления на мероприятии национального комитета Демократической партии. Запись выступления американского лидера распространил 14 марта пресс-пул Белого дома.

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Байден предложил представить, какой выигрышной могла бы быть ситуация, если бы Европа была независима от ископаемых видов топлива — нефти, газа и угля. По мнению Байдена, конфликт вокруг Украины — это причина задуматься об отказе от зависимости от нефти и газа.

В США в последнее время начался рост цен на бензин, который президент Байден объясняет влиянием ситуации вокруг Украины. Рекордную инфляцию американский лидер объясняет действиями России.

Стоит отметить, что по итогам февраля индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 7,9%. Это самый высокий показатель за последние 40 лет, с января 1982 года. По данным американского минтруда, больше всего выросли цены на горючее, жильё и продукты питания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила события на Украине причиной инфляции в США.