Вашингтон, 15 марта, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду, что американские СМИ перестанут разжигать русофобию и начнут адекватно освещать события. Об этом глава российской дипмиссии в США заявил на странице посольства в Facebook.

Mirtesen.ru Русофобия

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"Надеемся, что американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе», — заявил он.

Антонов добавил, что пока большинство западных СМИ продвигают пробандеровскую позицию. В частности, они не стали освещать ракетный удар украинских нацистов по Донецку, произошедший 14 марта. Антонов подчеркнул, что СМИ Запада пытаются выставить Россию агрессором.