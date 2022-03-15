Сеул, 15 марта, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Партия «военных материалов нелетального характера» будет предоставлена в качестве помощи Украине правительством Республики Корея, 15 марта сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство национальной обороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Официальный представитель ведомства Пу Сын Чхан отметил, что в настоящее время идет обсуждение этого решения, в том числе и вариантов по доставке груза.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить Украине военную помощь на сумму примерно $200 млн. 13 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага продолжит поставки гуманитарной и военной помощи Киеву.