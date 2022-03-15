Токио, 15 марта, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Очередные санкции, на этот раз против 17 российских физических лиц, объявило правительство Японии в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Это следует из опубликованного 15 марта заявления МИД Японии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

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В новом санкционном списке оказались одиннадцать депутатов Госдумы, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Перечень подвергшихся давлению представителей крупного пополнил владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг, а также пятеро родственников Юрия Ковальчука. С учётом последнего «пополнения», в японском санкционном списке находятся уже 65 физических лиц из России.

Напомним, санкции против российских граждан традиционно включают замораживание их активов на территории Японии и запрет на проведение с ними любых финансовых операций.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США ввёл санкции в отношении 11 представителей оборонного сектора России высокого ранга.