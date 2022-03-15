Вашингтон, 15 марта, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Санкции в отношении 11 представителей оборонного сектора России высокого ранга ввёл Госдепартамент США. Об этом 14 марта сказано в распространённом заявлении пресс-службы американского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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В заявлении сказано, что «вторжение России привело к многочисленным человеческим страданиям и жертвам, включая гибель ни в чем не повинных мирных жителей и детей» и поэтому Госдеп США продолжит возлагать ответственность за последствия российской спецоперации на Украине на руководство оборонного сектора России.

В частности, в санкционный список были включены глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Кроме того, санкции введены против восьми заместителей главы Минобороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.

Имущество всех попавших под санкции лиц будет заблокировано на территории США. Также будут заблокированы любые организации, прямо или косвенно принадлежащие лицам, включённым в санкционный список, а гражданам США запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США якобы «полностью сокрушили» экономику России, введя новые санкции после начала специальной военной операции РФ на Украине.