Политический комитет ПАСЕ инициирует исключение России из Совета Европы
Страсбург, Франция, 15 марта, 2022, 03:37 — ИА Регнум. На ближайшее голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет вынесен «проект мнения», в котором содержится призыв исключить Россию из Совета Европы. Это следует из опубликованного в ночь на 15 марта документа, подготовленного комитетом по политическим делам и демократии ПАСЕ.
По утверждению авторов документа, Россия совершила действия, которые «несовместимы со статусом страны-участницы организации».
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В числе рекомендаций комитета: приостановка всех отношений с Белоруссией, увеличение членами финансовой поддержки организации «для сохранения её состоятельности», а также меры для поддержки Украины «как только для этого создадутся условия» и призыв не допускать дискриминации украинских беженцев.
Если «проект мнений» будет поддержан ПАСЕ, уже 15 марта он в качестве не имеющей обязательной силы рекомендации будет передан в Комитет министров Совета Европы.
Как сообщало ИА REGNUM, российская делегация приняла решение о приостановке работы в ПАСЕ.