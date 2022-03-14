Донецк, 15 марта, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Докучаевск в Донецкой Народной Республике, 15 марта сообщает в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Боевики выпустили по городу восемь снарядов калибра 122 мм. Обстрел велся со стороны населенного пункта Новомихайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные формирования Украины обстреляли Донецк минами калибра 82 мм и 122 мм. Кроме того, из стрелкового оружия был обстрелян населенный пункт Михайловка.