Донецк, 15 марта, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Новый обстрел Донецка минами калибра 82 миллиметра совершили 14 марта вооруженные формирования Украины, сообщает в своем телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Огонь велся по поселку шахты «Трудовская» (Петровский район Донецка). Всего было выпущено четыре мины. Кроме того, украинские боевики обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Михайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные формирования Украины выпустили по Киевскому району Донецка шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм.