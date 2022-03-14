Вашингтон, 15 марта, 2022, 00:51 — ИА Регнум. США якобы «полностью сокрушили» экономику России, введя новые санкции после начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 14 марта в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

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Представитель американской администрации отметила, что Вашингтон также предоставил украинской стороне военную и гуманитарную помощь. Она выразила мнение, что эта поддержка позволила Киеву «сопротивляться гораздо больше времени, чем якобы считали российские власти».

Кроме того, Псаки добавила, что президенту России Владимиру Путину следует определиться с тем, «какими будут его дальнейшие шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден«ползает на коленях по всему миру, выпрашивая нефть у других стран» после своего решения запретить ввоз российского сырья.