Гаага, Нидерланды, 14 марта, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Решение «о временных ограничительных мерах», о которых просила Украина, Международный суд ООН в Гааге намерен обнародовать 16 марта, сообщает 14 марта пресс-служба инстанции.

International Court of Justice Международный суд ООН

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Уточняется, что суд «вынесет своё постановление по запросу об указании временных мер, представленных Украиной». Судья Джоан Донохью огласит постановление суда 16 марта в 18:00 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Украинская сторона намерена добиваться, чтобы суд вынес решение против проведения ВС РФ спецоперации на Украине. Российская сторона назвала украинскую затею абсурдной.