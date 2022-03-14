ВСУ обстреляли Донецк из тяжёлых миномётов
Донецк, 14 марта, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Шесть мин крупного калибра выпустили вечером 14 марта украинские боевики по посёлку шахты «Трудовская» в Донецке, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Огонь
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Уточняется, что посёлок ВСУ обстреляли из миномёта калибра 120 мм. Атака началась в 21:50 мск со стороны населённого пункта Марьинка.
Напомним, населённые пункты ДНР весь день подвергаются обстрелам со стороны украинских боевиков.