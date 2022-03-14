Каракас, 14 марта, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена в минувшие выходные направила делегацию в Венесуэлу, несмотря на отказ Вашингтона признавать правительство Николаса Мадуро, сообщает новостное агентство Perfil.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

После отказа от импорта российской нефти Соединённые Штаты намереваются приостановить часть санкций, введённых в отношении Каракаса, чтобы дать Венесуэле возможность продавать нефть на север.

Издание отмечает, что российское присутствие в нефтяном бизнесе Венесуэлы сильно мешает попыткам США восстановить давно уничтоженные отношения с латиноамериканской страной. «Росзарубежнефть» владеет 40% венесуэльского государственного нефтяного гиганта PDVSA.