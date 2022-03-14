Иерусалим, 14 марта, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Попавший под западные санкции российский олигарх Роман Абрамович был замечен 14 марта в аэропорту имени Бен Гуриона в Тель-Авиве незадолго до того, как предположительно его самолет вылетел в Стамбул, сообщает Reuters.

John Dobson Роман Абрамович

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На фотографии, полученной агентством, похожий на Абрамовича мужчина запечатлён в VIP-зале аэропорта с маской, спущенной на подбородок. Агентство не смогло подтвердить, что он действительно сел на рейс.

Ранее агентство сообщило со ссылкой на источники, что в Израиль прибыл самолет, предположительно принадлежащий Абрамовичу. При этом власти Израиля заявили, что не намерены предоставлять убежище российским бизнесменам, попавшим под международные санкции.