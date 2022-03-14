Белград, 14 марта, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич 14 марта заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, поскольку это бы «повредило бы не Москве, а ее собственным интересам».

Srbija.gov.rs Ивица Дачич (в центре)

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Как сообщает Радио Сводная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), политик подчеркнул, что Сербия поддерживает Россию, поскольку она защищает ее государственные и национальные интересы и не дает Косово получить международное признание, блокируя его в Совете Безопасности ООН.

Дачич заявил, что Сербия сейчас постепенно гармонизирует свою внешнюю политику и политику безопасности с ЕС в процессе евроинтеграции, и «немедленно гармонизируется», когда вступит в ЕС. Однако теперь она не обязана поддерживать европейские санкции.