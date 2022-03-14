Донецк, 14 марта, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Обстрелу из артиллерийских орудий ВСУ подверглись вечером 14 марта населённые пункты ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

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Так, по населённому пункту Ясиноватая ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 122 мм. Стреляли из населённого пункта Авдеевка в 18:00 мск.

Спустя два часа, в 20:00 мск, украинские боевики обстреляли населённый пункт Гольмовский, выпустив по нему пять снарядов калибра 122 мм.