Екатеринбург, 14 марта, 2022, 20:52 — ИА Регнум. В Свердловской области пока нет случаев массового увольнения работников из-за санкций против России. Об этом заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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По его словам, сейчас руководители фирм смотрят, как можно переориентироваться. При этом если одна зарубежная компания ушла, то её место займёт другая.

«Естественно, рынок будет заполняться», — уверен Андрей Беседин.

Он также напомнил, что санкции, введённые в 2014 году, дали отечественным компаниям мощный импульс. Они зашли в определённые сегменты, в которых ранее не работали. Кроме того, наконец появились реальные меры поддержки российского производителя.