Путин и премьер-министр Израиля Беннет обсудили ракетный удар по Донецку
Москва, 14 марта, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом ситуацию на Украине, передаёт 14 март пресс-служба Кремля.
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Президент России обратил внимание на варварский ракетный удар украинских военных по центральному кварталу Донецка 14 марта с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.
Также Путин поделился оценками переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видео-конференц-связи.
В свою очередь Беннет информировал Путина о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств.