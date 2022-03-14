Москва, 14 марта, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом ситуацию на Украине, передаёт 14 март пресс-служба Кремля.

Коби Гидеон, пресс-служба правительства Израиля Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

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Президент России обратил внимание на варварский ракетный удар украинских военных по центральному кварталу Донецка 14 марта с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Также Путин поделился оценками переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видео-конференц-связи.

В свою очередь Беннет информировал Путина о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств.